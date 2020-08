Di Marzio – Rinnovo Ibrahimovic, rilancio del Milan: le ultime news

Secondo le ultime news di Di Marzio, c’è attesa per il sì definitivo di Ibrahimovic. Il Milan ha fatto un rilancio nelle ultime ore.

Il Milan vuole Ibrahimovic al raduno di lunedì. Come scrive Di Marzio sul suo sito ufficiale, i rossoneri avrebbero fatto un rilancio nelle ultime ore nell’offerta di rinnovo. E adesso c’è attesa per il sì definitivo: Maldini, Massara e Pioli sperano che possa arrivare prima di lunedì, quando la squadra si ritroverà a Milanello per preparare il nuovo anno.

La permanenza al Milan di Ibrahimovic dipende soltanto da lui: i rossoneri hanno fatto il massimo per accontentarlo, adesso sta a lui e a Mino Raiola decidere se andare avanti o meno. Le alte richieste hanno spiazzato un po’ la società di via Aldo Rossi, ma adesso le parti sembrano arrivate ad un compromesso.

Rinnovo Ibrahimovic, c’è ottimismo

Infatti da più parti arrivano sensazioni positive sul rinnovo di Ibrahimovic, dopo l’allarme dei scorsi giorni. Manca ormai poco al raduno, quindi è probabile che l’annuncio arrivi nel week-end. Intanto Zlatan, dopo le vacanze, è tornato in Svezia dalla famiglia; la speranza del Milan e dei tifosi è che finalmente sciolga le riserve e possa dare l’annuncio della sua permanenza.

Con la conferma di Pioli e quella di Maldini, anche quella di Ibrahimovic sembrava cosa fatta. E invece, come aveva preannunciato il direttore tecnico in un’intervista di fine campionato, la trattativa si è rivelata più difficile del previsto. Adesso però siamo arrivati ad una svolta, e ci si aspetta qualche comunicazione da parte del calciatore o del Milan nelle prossime ore. Insomma, week-end decisivo. Ibra continuerà col Milan, a meno di clamorosi colpi di scena.

