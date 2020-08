The Times – Aurier vicino al Milan: le ultime news

In Inghilterra danno Serge Aurier non distante da un trasferimento al Milan. Sembra che l’intesa economica con il Tottenham sia abbastanza vicina adesso.

Il Milan vuole un nuovo terzino destro e Serge Aurier è l’obiettivi principale. La dirigenza è al lavoro per prendere il 27enne ivoriano, giocatore che ha maturato tanta esperienza tra Francia e Inghilterra.

Secondo quanto rivelato da The Times, sarebbe vicino l’accordo per il trasferimento di Aurier in rossonero. Il Tottenham è disponibile alla cessione e presto può arrivare l’intesa definitiva. Le trattative sono in corso.

Non viene menzionato il prezzo del cartellino dell’ex laterale del PSG, ma nei giorni scorsi era emerso che gli Spurs chiedessero non meno di 20 milioni di euro. Il Milan puntava a spendere una cifra leggermente inferiore, però un punto di incontro si può trovare.

Aurier a Londra ha collezionato 86 presenze, nell’ultima stagione è stato titolare ma non ha completamente convinto José Mourinho. L’ivoriano non è sempre costante nel rendimento e la dirigenza del Tottenham non ha apprezzato alcuni errori in fase difensiva.

