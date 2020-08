Deulofeu chiama il Milan: la posizione del club

Il Milan è consapevole della volontà di Gerard Deulofeu di tornare a indossare la maglia rossonera, ma non c’è ancora una trattativa per il giocatore.

A Gerard Deulofeu non dispiacerebbe affatto tornare al Milan. Nonostante ci abbia giocato solo sei mesi nella stagione 2016/2017, è rimasto molto legato al club.

Le sue ultime dichiarazioni a Onda Cero parlano chiaro: «Il Milan è un’opzione per il mio futuro. Sono stato veramente felice lì, ho passato sei mesi meravigliosi». Ovviamente valuta anche altre opportunità, come il ritorno in Spagna oppure la permanenza in Premier League con un’altra squadra.

Sicuramente lascerà il Watford, retrocesso nell’ultima stagione e partirà per un prezzo non altissimo. Ciò anche in virtù di un infortunio importante che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. Deulofeu può rappresentare un’interessante occasione di calciomercato per più club.

Il Milan è consapevole della volontà del giocatore, però al momento è concentrato su altri ruoli. Lo scrive oggi Tuttosport. Quello dello spagnolo può essere un nome a cui pensare nella seconda parte della sessione di mercato, soprattutto se i rossoneri non dovessero arrivare ad altre prime scelte.

Un nuovo esterno destro dovrebbe arrivare alla corte di Stefano Pioli, però adesso il Milan lavora su rinnovi di contratto e altre posizioni. Deulofeu spera in una chiamata, però valuterà anche altre soluzioni per il proprio futuro. Ora è concentrato sul pieno recupero fisico.

