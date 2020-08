Krunic, Friburgo e Torino in pressing: la richiesta del Milan

Rade Krunic è uno dei nomi sul taccuino dei partenti del Milan. Il centrocampista bosniaco è finito nel mirino di Friburgo e Torino. Il club rossonero ha fatto sapere che il prezzo del giocatore è di 6 milioni di euro.

Il Milan sta cercando nuovi centrocampisti e nella lista dei partenti c’è anche Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco non ha convinto pienamente Stefano Pioli nelle poche uscite dove ha visto il campo e potrebbe lasciare la squadra rossonera in questa sessione di mercato.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, i due club che hanno richiesto informazioni sono Torino e Friburgo, senza far partire mai una vera e propria trattativa. Il Milan, dal canto suo, ha fatto sapere che il ventiseienne non partirà per meno di 6 milioni di euro: i rossoneri lo pagarono 8 milioni la scorsa estate dall’Empoli. La partenza di Krunic lascerebbe spazio all’arrivo di Tiemoué Bakayoko, primo nome per svolgere il ruolo di vice Kessie.

