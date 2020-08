Sportmediaset – Ibrahimovic lunedì a Milanello: accordo imminente

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic sempre più vicini. L’intesa sul prolungamento del contratto sembra ormai prossima e lo svedese è pronto per firmare.

Zlatan Ibrahimovic adesso si trova in Svezia dalla sua famiglia, ma per lunedì è atteso a Milanello per il primo giorno di raduno della squadra. Lo spiega oggi Sportmediaset.

L’accordo per il rinnovo del contratto è ormai imminente. Il giocatore, che tramite il suo agente Mino Raiola chiedeva circa 7,5 milioni di euro netti, ha apprezzato l’ultimo sforzo fatto dal Milan. Si dovrebbe chiudere 6 milioni, inclusi i bonus.

Salvo sorprese clamorose, Ibrahimovic continuerà ad essere un centravanti rossonero. Un tassello molto importante per la squadra di Pioli, che anche grazie a lui ha raddrizzato una stagione che aveva preso una brutta piega.

