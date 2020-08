Miranchuk ha deciso: vuole il Milan

Arrivano notizie positive per il Milan dalla Russia: il fantasista Miranchuk sembra preferire il trasferimento in maglia rossonera.

Le notizie che arrivano dalla Russia sono molto positive per il Milan. Pare che Aleksey Miranchuk abbia dato la propria preferenza ai rossoneri.

Il fantasista della Lokomotiv Mosca è molto appetito in Serie A. Da giorni si parla di un suo futuro in Italia, con ben tre club sulle sue tracce.

Milan ma anche Atalanta e Roma si sarebbero mosse per convincere Miranchuk in vista della prossima stagione. Il numero 59 della Lokomotiv però sembra aver deciso: il Milan è la soluzione migliore per lui.

Il fascino del club rossonero sembra dunque prevalere rispetto alle concorrenti. Ma l’Atalanta al momento resta ancora in pole: l’offerta dei bergamaschi sembra essere quella preferita dal club russo, che avrebbe dato il via libera alla squadra di Gasperini per trattare con Miranchuk.

Il Milan se non vuole lasciarsi sfuggire il fantasista classe ’95 deve ora pareggiare o migliorare l’offerta atalantina. E’ dunque asta aperta per Miranchuk, anche se il russo ha già espresso il suo parere in favore dei rossoneri.

