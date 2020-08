Bonaventura racconta: “Quando Gattuso mi voleva ammazzare”

Nell’intervista rilasciata a SportWeek, Bonaventura ha raccontato di quando ha litigato con Gattuso che voleva ammazzarlo.

Intervistato da SportWeek, Giacomo Bonaventura ha raccontato alcuni episodi della sua carriera al Milan. Uno in particolare ha colto l’attenzione dei lettori, e cioè di quando andò a muso duro con Gennaro Gattuso, allenatore dei rossoneri per 18 mesi. Ecco, di seguito, quanto raccontato dal centrocampista:

“Ma non è stato tutto rose e fuori. Una volta non volevamo andare in ritiro ed è finita che ci siamo ritrovati a discutere io e lui, testa contro testa. Mi voleva ammazzare (ride). Ma Rino è così: si incazza tantissimo sul momento ma finisce lì, non è uno che porta rancore”.

