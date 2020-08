Sportmediaset – Aurier, distanza fra Milan e Tottenham

Continua la caccia del Milan per Serge Aurier del Tottenham. Ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta per il terzino ivoriano.

Serge Aurier è il rinforzo ideale per la fascia destra del Milan. Lo scrivono praticamente ovunque, visto che ai rossoneri serve un terzino di qualità ed esperienza internazionale come l’ivoriano.

Per questo motivo oggi Sportmediaset conferma la volontà del Milan di ingaggiare l’ex PSG, attualmente in forza al Tottenham ma da tempo con le valigie in mano.

Aurier virerebbe volentieri verso l’Italia, ma c’è ancora uno scoglio da superare. Il Milan propone 15 milioni di euro per il cartellino del classe ’92, mentre gli Spurs continuano a chiedere almeno 20 milioni. Una differenza di circa 5 milioni tra domanda e offerta che sta bloccando la buona riuscita dell’affare.

Un braccio di ferro che dovrà essere risolto, anche se sarà difficile per il Milan colmare al momento tale distanza economica. Si spera nella buona volontà di Aurier stesso, che potrebbe spingere il club inglese a cederlo anche a cifre più contenute.

Situazione simile per Tiemoué Bakayoko: il Milan ed il Chelsea sono in contatto costante, ma c’è sempre una certa differenza di prezzo e di vedute tra i due club in questione.

