Dalla Francia: Milan, assalto al nuovo Aubameyang

Arriva un’indiscrezione direttamente dalla stampa francese, secondo cui il Milan sarebbe pronto a strappare un giovane attaccante.

Un attaccante esterno e di assoluta qualità per il Milan. Una pista nuova di zecca spunta dalla Francia.

Secondo il portale Le10sport.com, il club rossonero avrebbe sondato il terreno per Denis Bouanga. Si tratta di un’ala offensiva, con spiccata propensione al gol, che milita nel Saint-Etienne.

Si tratta di un classe ’94 che viene da un’ottima stagione in Ligue 1: 26 presenze e 10 reti per Bouanga. Non a caso il calciatore 26enne viene spesso paragonato a Pierre-Emerick Aubameyang, ex attaccante del Milan stesso con cui condivide le origini gabonesi.

Si parla di una valutazione da 12 milioni di euro per Bouanga, sul quale i talent-scout del Milan starebbero lavorando. Il calciatore in questione potrebbe essere utile come alternativa sulle fasce o come seconda punta.

Molti però i club concorrenti, che si sono mossi di recente per Bouanga: anche Everton, Valencia, Betis Siviglia e Rennes stanno provando a convincere il Saint-Etienne a lasciar partire il proprio gioiello.

Il Milan, oltre a Bouanga, sta dialogando da tempo con la società francese anche per il difensore Wesley Fofana. Una doppia pista concreta e possibile, visto che il Saint-Etienne ha bisogno di fare cassa per esigenze di bilancio.

