Calciomercato Milan – Torna di moda Florentino: la richiesta del Benfica

Torna in auge il nome di Florentino Luis per il centrocampo del Milan. Il Benfica fa muro ma per i portoghesi non è affatto incedibile.

Non se ne parlava da qualche settimana. Ma il Milan tiene sempre in caldo il nome di Florentino Luis per il proprio centrocampo.

Il talento classe ’99 del Benfica è sempre un obiettivo per il duo Maldini-Massara, dirigenti che da tempo seguono il calciatore lusitano e lo hanno indicato come un rinforzo ideale.

Per il Benfica non è più incedibile: il club proprietario del cartellino di Florentino ha fissato a 30 milioni di euro il prezzo del giocatore. Come scrive Calciomercato.com, è stata già rifiutata un’offerta del Fulham, di prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni.

Il Milan tiene in considerazione Florentino, anche se al momento in mediana la priorità si chiama Tiemoue Bakayoko. Il francese è il primo obiettivo dei rossoneri, ma non è da escludere che a fine mercato Maldini possa tentare un nuovo assalto proprio al portoghese.

Un colpo in canna da non sottovalutare, anche se servirà uno sforzo economico non da poco per assicurarsi il cartellino di Florentino.

LEGGI ANCHE -> PATO TORNA IN SERIE A!