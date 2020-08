Ex Milan, Pato ripartirà dal Genoa

Pato tornerà molto probabilmente in Italia: sarà il Genoa a puntare sull’ex Milan per cercare di tornare in auge ad alti livelli.

Il desiderio di tornare in Serie A di Alexandre Pato dovrebbe realizzarsi. L’attaccante brasiliano è infatti in trattativa con un club italiano.

Si tratta del Genoa. Secondo Sportmediaset i rossoblu appaiono molto tentati dall’idea di riportare nel campionato italiano l’ex Milan, che ha ormai lasciato il San Paolo dopo l’ultima stagione molto prolifica.

Pato sembrava vicinissimo a firmare con il suo primo club, l’Internacional, ma l’inserimento del Genoa sta facendo cambiare idea al classe ’89.

A 31 anni compiuti dunque Pato è pronto a rilanciarsi in Serie A, precisamente sette anni e mezzo dopo il suo addio al Milan.

