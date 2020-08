Suso, paura durante finale EL: due ladri tentano rapina

Paura per Suso nella serata che l’ha visto trionfare contro l’Inter, nella finale di Europa League. Due ladri hanno cercato di rapinare la sua dimora a Siviglia.

Suso ha trionfato in finale di Europa League contro l’Inter: l’ex rossonero non ha vissuto però una serata totalmente piena di gioia. Durante l’ultimo atto della competizione europea, due ladri hanno tentato di rapinare la sua abitazione a Siviglia intorno alla mezzanotte.

I due malviventi pensavano che non ci fosse nessuno in casa, ma Alicia, la sua compagna, stava vedendo la partita con i due figli. Come riporta il Corriere dello Sport, Alicia, sentendo dei rumori strani, ha acceso le luci dell’ingresso e del giardino, spaventando i ladri e facendoli desistere.

