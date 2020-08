Calciomercato Milan, colpo di scena: Reina resta in Italia

Salta il trasferimento di Reina al Valencia! Il portiere resta in Italia, nelle prossime ore la firma. Le ultime news di Calciomercato.

Sembrava tutto fatto per Pepe Reina al Valencia, ma poi qualcosa è andato storto. La trattativa, infatti, ha subito una brusca frenata nelle ultime ore, tanto da convincere il portiere a guardare altrove. E adesso è un vero e proprio colpo di scena: come scrive Calciomercato.it, il futuro dell’ex Napoli e Liverpool è ancora in Italia.

Dovrebbe essere infatti la Lazio il suo prossimo club. All’inizio della prossima settimana potrebbe firmare coi biancocelesti. Che, in vista della Champions, hanno necessità di uomini di esperienza e leadership; in campo così come nello spogliatoio. Ecco perché Igli Tare avrebbe deciso di prendere il portiere in uscita dal Milan.

Come detto, con il Valencia era praticamente fatta. Il problema è Cillessen: prima di chiudere, il club doveva liberarsi dell’olandese. Stufo di aspettare, Reina ha deciso di lasciar perdere e di ascoltare l’offerta della Lazio. A breve la firma sul contratto che lo legherà al club capitolino.

