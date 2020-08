Futuro Thiago Silva – L’obiettivo del brasiliano: l’annuncio

Parla Thiago Silva al termine di Psg-Bayern Monaco. Il difensore, che ha giocato la sua ultima partita con i francesi, si è espresso in merito al suo futuro

Si conclude con la sconfitta in finale l’avventura di Thiago Silva con la maglia del Psg. Il difensore brasiliano, che avrebbe voluto continuare a giocare sotto la Torre Eiffel, è pronto per una nuova avventura.

Il calciatore è stato dato ad un passo dalla Fiorentina ma nelle ultime ore sta prendendo piede, sempre più, l’ipotesi Chelsea. Il Milan resta sullo sfondo.

Thiago, intervenuto ai microfoni di ‘RMC SPORT’, al termine del match contro il Bayern, si è così espresso in merito al suo futuro: “È stata la mia ultima partita al Psg, sono triste. Mi scuso con i tifosi. Tornerò a Parigi, club che mi è piaciuto e che ho nel cuore, in un altro ruolo. Voglio giocare 3-4 anni e partecipare al Mondiale in Qatar”.

