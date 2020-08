Milan, Pobega a caccia di conferme: Pioli vuole tenerlo

Si decide il futuro di Tommaso Pobega: il giovane centrocampista rientra dal Pordenone, ma vuole restare nella prima squadra del Milan.

Pochi i volti nuovi a Milanello per l’inizio di questa stagione. Un rientro in rosa però è da sottolineare in particolare: quello del centrocampista Tommaso Pobega.

Il classe ’99 ha terminato il periodo di prestito al Pordenone, dove si è fatto apprezzare tra prestazioni esaltanti e anche numeri niente male.

Pobega, mezzala classica che sa giocare anche da mediano, vuole meritarsi ora la conferma nella rosa del Milan. Il prodotto del vivaio rossonero sembra avere la preferenza di Stefano Pioli, che lo terrebbe volentieri con sé.

Secondo Tuttosport appare molto probabile la conferma di Pobega per la stagione 2020-2021, a meno che non cambino le strategie per il centrocampo del Milan.

Pobega potrebbe restare soprattutto nel caso di addio di Rade Krunic, centrocampista con caratteristiche simili che piace a diversi club italiani ed esteri. L’ex Pordenone sarebbe un’alternativa interessante e di prospettiva ai mediani titolari.

