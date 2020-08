Pellegatti: “Ibrahimovic rinnoverà, ecco le cifre”

Il parere di Carlo Pellegatti, noto cronista legato alle cronache del Milan, sul futuro di Zlatan Ibrahimovic in rossonero.

L’intrigo Zlatan Ibrahimovic fa ancora parlare di sé. In casa Milan è la priorità assoluta, visto che è fase di stallo per il tanto chiacchierato rinnovo contrattuale.

Ibrahimovic è pronto a restare in rossonero, ma l’accordo ancora non è stato trovato. A dare un parere ottimistico in tal senso c’ha pensato Carlo Pellegatti.

Il noto cronista di fede milanista, intervistato da Tutti Convocati, ha dato aggiornamenti in tal senso: “Alla fine arriverà il rinnovo di Ibra. Penso firmerà un contratto da 7 milioni netti, visto che la richiesta è nota e non ci si muoverà da questa cifra”.

Un affare secondo Pellegatti, nonostante l’alta richiesta di Ibra e Raiola: “Il Milan difficilmente troverà altrove un attaccante così forte per 14 milioni totali. C’è aria di risparmio, Elliott è stata chiara. Non a caso sono vicini a prendere Bakayoko solo in prestito”.

