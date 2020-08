Milanello, Curva Sud presente: ecco lo striscione

La Curva Sud ha esposto uno striscione a Milanello dove si è ritrovata la squadra e lo staff di Pioli in vista della nuova stagione

C’è anche la Curva Sud al primo giorno di raduno del Milan. La squadra e lo staff, che si stanno sottoponendo ai tamponi, sono stati accolti, come informa TMW, da uno striscione dei tifosi rossoneri: “Nessun ennesimo ribaltone, il buon auspicio per la stagione. Lottiamo insieme per tornare protagonisti”.

La Curva, con lo striscione esposto a Milanello, dimostra dunque di apprezzare la scelta di continuare a puntare su Stefano Pioli, che darà continuità al progetto, con Massara e Maldini a lavorare per il mercato.

LEGGI ANCHE: LE ALTERNATIVE A ZLATAN IBRAHIMOVIC