Sky – Milan, rinnovi Ibrahimovic e Donnarumma: le ultime

Il Milan rimane ottimista sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, come detto oggi da Paolo Maldini, ma manca ancora l’accordo economico.

Il giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha spiegato che non c’è una deadline, ma un’intesa verrà trovata. Il centravanti svedese è convinto di essere ancora un top player e vuole che gli sia riconosciuto completamente, non concorda con la presenza di bonus legati a presenze.

Il Milan, premi compresi, è arrivato a 6 milioni di euro e la richiesta di Ibrahimovic è di 7 milioni. Le parti possono riuscire a raggiungere un accordo, anche se le tempistiche rimangono incerte.

Non si è ancora entrati nel vivo per Gianluigi Donnarumma, ma dopo il rinnovo di Zlatan si dovrà affrontare anche il suo. Gigio vuole restare al Milan. Ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e dunque non bisognerà aspettare troppo tempo, anche se il portiere rossonero non intende andarsene a parametro zero. Probabilmente a settembre la trattativa entrerà nel vivo.

