Thiago Silva al Chelsea: super ingaggio, le cifre

Chiusa l’avventura al PSG con la finale di Champions persa contro il Bayern Monaco, ora Thiago Silva è a un passo dal trasferimento al Chelsea.

Thiago Silva proseguirà la sua carriera in Premier League. Dopo le esperienze al Milan e al Paris Saint-Germain, è pronto a firmare con il Chelsea.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il difensore brasiliano ha accettato l’offerta dei Blues: contratto biennale da circa 7 milioni di euro a stagione. La proposta economica più alta ricevuta e che non poteva essere pareggiata da altre squadre che hanno pensato al giocatore.

Erano emersi molti rumors sulla Fiorentina, ma il patron Rocco Commisso non poteva offrire a Thiago Silva lo stesso ingaggio messo sul tavolo dal Chelsea. C’erano state anche delle voci sul Milan, però sembra che i segnali lanciati dal centrale sudamericano non siano stati ascoltati dalla dirigenza.

A quasi 36 anni Thiago Silva è pronto a mettersi alla prova in un campionato molto impegnativo come la Premier League. Una sfida molto interessante, considerando che i Blues stanno investendo molto per la prossima stagione e a Frank Lampard verrà richiesto di lottare per la vittoria del titolo. Anche in Champions la squadra dovrà ben figurare. L’esperienza dell’ex giocatore del Milan tornerà utile al gruppo.

