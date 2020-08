Milan, Calhanoglu premiato dall’AIC: miglior giocatore di luglio

Hakan Calhanoglu è stato premiato dall’AIC come miglior giocatore del mese di luglio della Serie A. Un riconoscimento importante allo strepitoso ultimo periodo del turco.

Hakan Calhanoglu miglior giocatore della Serie A del mese di luglio. Il trequartista turco è stato autore di un’ottima stagione condita da nove reti e nove assist in campionato. L’ex Bayer Leverkusen, grazie al nuovo modulo adottato da Stefano Pioli, è diventato un giocatore determinante per il Milan, che ora vuole ripartire proprio dal ventiseienne.

Un premio significativo che testimonia come le prestazioni di Calhanoglu non siano passate inosservate anche tra gli addetti ai lavori e tutti si augurano adesso che ci sia una costanza che finora non è mai stata il punto forte del turco.

