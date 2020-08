James Rodriguez verso la Premier League: accordo vicino

James Rodriguez presto potrebbe riabbracciare Carlo Ancelotti e diventare un nuovo giocatore dell’Everton. La trattativa con il Real Madrid è avanzata.

Il futuro di James Rodriguez potrebbe essere in Premier League. Il fantasista colombiano lascerà il Real Madrid, dove ormai è ai margini della squadra di Zinedine Zidane.

Secondo quanto rivelato da Sky Sports, James Rodriguez è vicino al trasferimento all’Everton. A Liverpool il giocatore ritroverebbe Carlo Ancelotti, l’allenatore che lo aveva voluto in maglia blanca e anche al Bayern Monaco. La trattativa è in fase avanzata e l’accordo tra le parti non è distante.

Il trequartista ex Porto e Monaco vuole andarsene dal Real Madrid e raggiungere Ancelotti è l’opzione preferita. L’Everton non giocherà in Europa nella prossima stagione, ma la dirigenza è ambiziosa per il futuro e un colpo come James Rodriguez permetterebbe di compiere un salto di qualità alla squadra.

