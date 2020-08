Sky – Milan e Ibrahimovic, firma nelle prossime ore: il punto

Zlatan Ibrahimovic rimarrà al Milan. Nonostante il tweet di Mino Raiola abbia creato un po’ di allarmismo, l’accordo sul rinnovo del contratto esiste.

L’ultimo messaggio Twitter di Mino Raiola ha messo un po’ in allarme i tifosi del Milan. Il noto agente ha smentito che Zlatan Ibrahimovic abbia rinnovato il contratto.

Stando a quanto spiegato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il procuratore ha semplicemente negato che il rinnovo sia stato già firmato. Le firme arriveranno nelle prossime ore. Il club rossonero è tranquillo. Le pratiche sono in mano a legali e fiscalisti affinché tutto sia chiuso in fretta.

L’accordo tra le parti c’è e Ibrahimovic continuerà ad essere un giocatore del Milan. Bisogna solamente attendere che gli ultimi dettagli vengano sistemati, ma la sensazione è che entro la fine di questa settimana tutto sarà a posto.

Normale agitazione per i tifosi rossoneri dopo le parole di Raiola, però la trattativa è alle battute finali e Zlatan arriverà in Italia per firmare. Stefano Pioli lo attende anche a Milanello per la ripresa degli allenamenti. La squadra lavora già da martedì e tra non molto avrà anche il suo leader.

