AS – Milan, intesa con Brahim Diaz: le ultime news

Il Milan ha ottenuto sì di Brahim Diaz per un trasferimento in maglia rossonera. In Spagna ritengono che manchi l’accordo con il Real Madrid adesso.

Il Milan è in trattativa avanzata per Brahim Diaz. Stando a quanto rivelato in Spagna dal quotidiano AS, un principio di accordo con il giocatore è stato trovato.

Il progetto del club rossonero interessa al talento spagnolo, reduce da una stagione con sole 10 presenze al Real Madrid. Ha voglia di cambiare aria e di avere maggiore spazio per dimostrare il suo valore.

Il Milan deve trovare l’intesa con il Real Madrid. Ha offerto un prestito con diritto di riscatto, ma i blancos non sono convinti dalla formula. Prediligono un prestito secco, perché pensano che Brahim Diaz abbia il potenziale per esplodere e diventare un calciatore di livello in futuro.

Nelle prossime ore le parti si sentiranno per cercare di raggiungere un accordo. I rapporti sono ottimi, ma difficilmente il Milan potrà accettare di prendere il centrocampista offensivo spagnolo senza avere un’opzione di acquisto del cartellino. Non può valorizzare Brahim Diaz per il Real Madrid come farebbe una squadra di medio-bassa classifica.

