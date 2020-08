Sky – Milan, nuovi contatti per Tonali e Bakayoko

Il Milan prosegue nei negoziati con il Chelsea per riportare Tiemoué Bakayoko a Milanello. Intanto non molla la pista che porta a Sandro Tonali del Brescia.

Il Milan vuole rinforzare il centrocampo e la conferma è stata data dalla società nell’ultima conferenza stampa a Milanello.

La trattativa con il Chelsea per Tiemoué Bakayoko va avanti e Sky Sport non esclude Sandro Tonali. Ci sono stati nuovi contatti nella giornata di oggi. Il Milan potrebbe prendere due centrocampisti e l’interesse per il gioiello del Brescia è concreto. L’Inter ancora non chiude l’operazione e ciò fa ben sperare il Diavolo.

A proposito di centrocampo, oggi in Italia c’era l’agente di Florentino Luis. Il mediano portoghese del Benfica piaceva al Milan, che però non ha avuto contatti diretti con il procuratore del giocatore. C’è invece un’offerta del Fulham di prestito oneroso con diritto di riscatto.

Gianluca Di Marzio ha spiegato pure che con il Real Madrid c’è accordo con Brahim Diaz, che però deve ancora dire sì al Milan. Una notizia diversa da quella giunta dalla Spagna, dove il quotidiano AS dà per fatta l’intesa con il giocatore e non tra i club.

