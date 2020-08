Sky – Bakayoko e Brahim Diaz vicini al Milan: la formula

Stefano Pioli tra non molto potrebbe avere a Milanello sia Tiemoué Bakayoko che Brahim Diaz. Il Milan è in trattativa avanzata e vuole chiudere presto.

Il Milan non è impegnato solamente sul rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic. Presto, infatti, dovrebbe chiudere due operazioni in entrata.

Secondo le ultime notizie date da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il club rossonero è vicino a chiudere per Tiemoué Bakayoko del Chelsea e Brahim Diaz del Real Madrid. Entrambi gli affari verranno conclusi con la formula del prestito con diritto di riscatto.

A breve Stefano Pioli avrà a disposizione questi due rinforzi con i quali lavorare in vista delle partite ufficiali. Il Milan scenderà in campo per la prima partita del preliminare di Europa League il 17 settembre. La dirigenza lavora per dare all’allenatore alcuni innesti.

Bakayoko e Brahim Diaz possono essere i primi veri rinforzi di questo calciomercato rossonero. Il francese andrebbe a rinforzare il centrocampo, mentre lo spagnolo può giocare sulla trequarti nel 4-2-3-1 di Pioli. Il talento del Real Madrid è in grado di agire sia da trequartista che da esterno offensivo, un giocatore duttile tatticamente.

