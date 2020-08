Sky – Ibrahimovic sabato a Milano: cifre dell’ingaggio confermate

Zlatan Ibrahimovic sarà in Italia nel weekend per firmare il nuovo contratto con il Milan. Il bomber scandinavo guadagnerà uno stipendio molto importante.

Zlatan Ibrahimovic rimane al Milan. Viene confermato il raggiungimento di un accordo completo tra la società rossonera e Mino Raiola sul rinnovo del contratto fino a giugno 2021.

Il giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport spiega che il giocatore arriverà a Milano nella giornata di sabato. Il Milan ha accontentato le richieste del centravanti svedese, concedendogli un ingaggio da 7 milioni di euro netti fino a giugno 2021. Non sono previsti bonus, che invece erano inseriti nella precedente offerta della dirigenza che non convinceva l’ex capitano dei Los Angeles Galaxy.

Ufficializzato il rinnovo di Ibrahimovic, il Milan potrebbe discutere con Mino Raiola anche del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero va in scadenza tra meno di un anno, dunque c’è urgenza di trovare un nuovo accordo. Non viene escluso che la trattativa possa decollare a fine calciomercato, dato che comunque Gigio non intende lasciare il club a parametro zero. Un’intesa in qualche modo verrà trovata, anche se potrà servire del tempo.

