Sky – Milan, sì di Tonali: migliorata l’offerta al Brescia

Il Milan sta provando ad accelerare per Sandro Tonali, talento del Brescia che da tempo sembrava vicino all’Inter. Invece i rossoneri si sono fatti avanti.

Il Milan si è inserito concretamente su Sandro Tonali. Nonostante l’Inter sia data in vantaggio da tempo, il club nerazzurro non sta chiudendo l’operazione. Ciò permette al Diavolo di pensare di poter strappare il giocatore ai cugini.

In serata Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha confermato che il Milan fa sul serio per il talento italiano. Al Brescia è stata presentata una nuova offerta, migliorata rispetto alla precedente rifiutata dal patron Massimo Cellino. Il club rossonero ha il sì di Tonali, che gradisce la destinazione.

Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno sviluppi in merito al futuro del calciatore. Paolo Maldini e Frederic Massara ci stanno provando, consapevole che soffiarlo all’Inter non sarà semplice. La dirigenza nerazzurra ha messo in stand-by questa trattativa, concentrandosi su altre operazioni e non è chiaro cosa potrà succedere.

