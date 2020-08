Empoli, Corsi: “Anche il Milan su Ricci. È più forte di Tonali”

Il presidente dell’Empoli ha ammesso di aver ricevuto un sondaggio dal Milan per Ricci. Ma non è l’unico club interessato.

Da mesi il Milan ha messo il nome di Samuele Ricci all’interno del proprio taccuino, come possibile colpo in entrata e di prospettiva.

La conferma arriva da Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli. La squadra toscana detiene ancora oggi la proprietà del cartellino del classe 2001.

“Il Napoli segue Ricci, ma piace anche ad altre società come Sassuolo e Milan” – ha rivelato Corsi ai microfoni del portale Calcionapoli24.

Addirittura il patron dell’Empoli si è lanciato su un paragone importante: “Abbiamo dato una valutazione al calciatore e per me è più forte di Tonali. Deve fare almeno 20 gare in Serie A per completarsi ma è maturo dal punto di vista della personalità. Il valore di Ricci è sul livello di quelli di Bennacer e Traoré, ma ha un motore superiore. Mi ricorda Tardelli”.

