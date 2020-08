Serie A, la prima giornata può slittare: la proposta dell’Inter

Non più il 19 agosto prossimo: la Serie A 2020-2021 potrebbe non iniziare come previsto ma allungare ancora i tempi.

Il 19 settembre prossimo era stato indicato come il giorno dell’avvio della nuova stagione di Serie A. Il campionato 2020-2021 sarebbe dovuto partire in quel weekend specifico.

Ma l’inizio della stagione potrebbe ora slittare. Colpa dell’Inter, che avrebbe inviato oggi una lettera formale alla Lega Serie A per chiedere lo spostamento della 1.a giornata di campionato.

Il motivo? I nerazzurri hanno chiuso la propria stagione sportiva precedente solo il 21 agosto scorso, con la finalissima di Europa League. I calciatori di Antonio Conte avrebbero dunque meno di un mese a disposizione per recuperare energie e tornare a giocare partite ufficiali.

Molto meno tempo di tutte le altre squadre italiane. Ecco perché il d.g. Beppe Marotta ha chiesto ufficialmente al presidente della Lega Dal Pino di posticipare l’inizio della stagione 2020-2021. Possibile che si giochi a partire dal 26-27 settembre, magari inserendo un turno infrasettimanale in più durante l’anno.

