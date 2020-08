Milan, accelerata per Brahim Diaz: si può chiudere presto

Il Milan vuole assicurarsi Brahim Diaz del Real Madrid. Le negoziazioni sono state intensificate e la fumata bianca potrebbe giungere a breve.

Il Milan ha deciso di prendere Brahim Diaz per rinforzarsi. La trattativa è in corso e Paolo Maldini è fiducioso sull’esito finale.

Il quotidiano Tuttosport spiega che il club rossonero sta accelerando per assicurarsi il talento spagnolo. Sono stati intensificati i contatti con il Real Madrid. Il giocatore ha già detto sì al trasferimento al Milan, adesso serve l’accordo completo con i blancos.

Si lavora a un prestito, probabilmente oneroso, con diritto di riscatto. Il Real Madrid spinge per inserire una clausola di riacquisto, perché non vorrebbe perdere completamente il controllo del cartellino di Brahim Diaz. La società rossonera cercherà di evitare la recompra a favore dei madrileni, perché ciò significherebbe rischiare di valorizzare un giocatore per un’altra squadra e perderlo magari a un prezzo più basso del suo reale valore.

La trattativa è in corso. Secondo il Corriere dello Sport, l’operazione è in fase di chiusura e tra non molto Stefano Pioli potrebbe avere Brahim Diaz a disposizione. Il 21enne nato a Malaga è un calciatore duttile, può agire sia da trequartista che da esterno offensivo.

