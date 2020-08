Milan, è fatta per Brahim Diaz: operazione ai dettagli

Vicino il colpo Brahim Diaz per il Milan. I rossoneri sono ad un passo dal chiudere per l’arrivo del fantasista del Real Madrid.

Il Milan ha chiuso per un nuovo innesto in vista della prossima stagione. Ai dettagli ormai l’operazione che porterà Brahim Diaz ad indossare la maglia rossonera.

L’aggiornamento del giornalista Nicolò Schira è positivo per le cronache rossonere. Pare che l’accordo con il Real Madrid sia stato ormai trovato. Il Milan otterrà il cartellino del fantasista classe ’99 in prestito con diritto di riscatto.

#BrahimDiaz is getting closer to closer to #ACMilan from #RealMadrid on loan with option to buy. Last details and deal will be complete by the intermediary Edoardo Crnjar. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 28, 2020