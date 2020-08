Sky – Milan, Tonali: si può chiudere. Inter bloccata

Il Milan vuole chiudere presto per Sandro Tonali. I rossoneri pronti ad accontentare il Brescia. L’Inter è bloccata perché deve prima cedere.

È un derby di mercato di fuoco quello che stanno giocando Milan e Inter per Sandro Tonali. I nerazzurri sembravano aver chiuso definitivamente per il centrocampista del Brescia, ma i tentennamenti hanno permesso al Milan di rientrare in corsa.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’Inter ha dovuto rallentare per la finale di Europa League e per chiudere il discorso allenatore. Il Milan ne sta approfittando e ha proposto al Brescia 10 milioni di euro per il prestito e 25 per il diritto di riscatto. Il giocatore non esclude affatto la destinazione rossonera ed è pronto a dire sì.

Suning ha fatto sapere che prima di chiudere l’operazione vuole cedere un giocatore. Questo permette al Milan di accelerare: i rossoneri vogliono chiudere al più presto.

Alex Baldarelli