Hendrick ammette: “Milan? Tutto vero, mi aveva cercato”

Jeff Hendrick ha ammesso di aver ricevuto la proposta del Milan. Ma alla fine il centrocampista irlandese ha scelto il Newcastle.

Mesi fa il Milan si era interessato a Jeff Hendrick, centrocampista irlandese in scadenza di contratto con il Burnley.

Il calciatore si è poi successivamente svincolato, legandosi però al Newcastle, scegliendo così di restare in Premier League e non cambiare troppo aria.

Lo stesso Hendrick però ha rivelato oggi di essere stato veramente vicino ai rossoneri: “Il Milan? E’ vero, si è interessato a me nei mesi scorsi. È stata una bella sensazione essere accostato a club prestigiosi. Mi ha aiutato ad avere ancora più fiducia in me stesso”.

Un buon mediano che poteva arrivare a costo zero alla corte di Stefano Pioli. Ma il Milan non si sta mangiando le mani, visto che è in corsa per ingaggiare due centrocampisti di spessore come Bakayoko e Tonali.

