Theo Hernandez: “Contento di ricominciare. Aspetto i tifosi a San Siro”

Intervista a Milanello per Theo Hernandez, uno dei punti fermi ed intoccabili del Milan attuale agli ordini di mister Pioli.

Tra gli intoccabili del Milan attuale c’è sicuramente Theo Hernandez, che in un anno è riuscito a pendersi fiducia e posto da titolare, in maniera a dir poco indiscutibile.

Il terzino classe ’97 è stato intervistato da MilanTV durante gli allenamenti di preparazione, in corso in questi giorni a Milanello.

Theo si è detto entusiasta di ripartire: “Sono eccitato all’idea di ricominciare. La squadra è coesa, ha voglia di ripartire, di lavorare e di tornare presto a giocare. Non è stato facile dopo 3 settimane di riposo, ma ora siamo tutti concentrati sul Milan“.

Ambizioni forti per il prossimo campionato: “Veniamo da una stagione positiva. Ma vogliamo ripeterci, per questo abbiamo voglia ed entusiasmo già in allenamento. Io sono soddisfatto del mio primo anno con il Milan, con tanti gol e assist. Ma voglio ripetermi o fare anche meglio”.

Infine sui tifosi: “Li ringrazio per il loro appoggio sempre molto forte e presente. Spero di vederli e riabbracciarli a San Siro al più presto”.

