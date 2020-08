Milan, sfida all’Inter per Tonali: l’offerta di Maldini

Il Milan sta cercando di assicurarsi Sandro Tonali e ha formulato un’importante proposta al Brescia. L’Inter, per il momento, ha messo in stand-by tutto.

Il Milan vuole veramente provare ad assicurarsi Sandro Tonali, 20enne centrocampista del Brescia. Sembrava sicuro il suo trasferimento all’Inter, ma i nerazzurri stanno temporeggiando.

Oggi La Gazzetta dello Sport conferma che Paolo Maldini e Frederic Massara stanno facendo dei tentativi concreti per strappare il giocatore ai cugini. L’offerta presentata dal Milan è la seguente: prestito oneroso da 10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni e altri 3 milioni di bonus. Inoltre, la società rossonera garantirebbe al Brescia anche il 15% del ricavato di una eventuale futura rivendita.

L’Inter in precedenza aveva proposto un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale da 35 milioni. Questo era il principio di accordo, però adesso i nerazzurri sono concentrati su altre operazioni di mercato e il Diavolo si sta inserendo su Tonali. Da Casa Milan trapela che, comunque, la trattativa non è semplice e dunque l’esito rimane incerto.

Il giocatore è un tifoso rossonero e probabilmente alla corte di Stefano Pioli troverebbe un ambiente migliore per crescere con più tranquillità. In nessuna delle due squadre avrebbe il posto da titolare assicurato, ma il Milan sta puntando molto sui giovani e Tonali può entrare nelle rotazioni del centrocampo dove attualmente la coppia Kessie-Bennacer è quella titolare. La stagione sarà lunga e con tanti impegni, il minutaggio non gli mancherebbe.

