Brahim Diaz, un jolly per Pioli | Dove giocherà nel nuovo Milan

Brahim Diaz è un vero e proprio jolly. Il giovane talento offensivo del Real Madrid può ricoprire più posizioni nell’attacco milanista.

Ormai i media nazionali sono sicuri. Brahim Diaz sarà un calciatore del Milan già la prossima settimana.

L’accordo con il Real Madrid è stato trovato. Il fantasista spagnolo, di origini marocchine, si trasferirà in Italia in prestito con diritto di riscatto. I ‘blancos’ si dovrebbero però riservare anche un diritto di recompra futuro.

Diaz, come scrive la Gazzetta dello Sport, è un vero e proprio jolly dell’attacco. Un bene per Stefano Pioli, che potrà così avere un elemento duttile, in pratica un sostituto di Giacomo Bonaventura come alternativa per i titolarissimi.

Il suo ruolo principale è quello di trequartista centrale: Diaz si esprime bene tra le linee, arrivando persino a fare la seconda punta all’occorrenza. Dunque Pioli potrebbe vederlo come vice di Hakan Calhanoglu, un numero 10 brevilineo e rapido.

Ma l’ex Manchester City, viste le sue caratteristiche, potrebbe essere utile anche come ala offensiva. Nel Real infatti Brahim Diaz è spesso stato schierato da esterno, sia a destra che a sinistra. L’abilità nell’uno contro uno potrebbe renderlo più letale partendo da una posizione laterale, come alternativa a Castillejo o a Rebic.

Infine, come già detto, Diaz può giocare anche in posizione più avanzata. In emergenza non sarebbe da sottovalutare un suo impiego da attaccante puro, al fianco magari di Zlatan Ibrahimovic.

