Calciomercato Milan – Si chiude per Bakayoko: manca un dettaglio

Anche per Tiemoué Bakayoko la trattativa sembra essere molto vicina alla chiusura. Il Milan sta ancora lavorando col Chelsea.

Brahim Diaz, Tonali e poi anche Tiemoué Bakayoko. Il mercato in entrata del Milan sembra pronto ai grandi botti di fine estate, soprattutto con i rinforzi a centrocampo.

La trattativa per il mediano francese del Chelsea è in dirittura d’arrivo. L’accordo tra il Milan e Bakayoko è stato già raggiunto da tempo, complice la volontà del calciatore di tornare in rossonero dove si era trovato alla grande nel 2018.

Come riporta oggi Tuttosport manca ancora un dettaglio rilevante prima della fumata bianca. Il Milan ed il Chelsea stanno ancora dialogando per la cifra del riscatto da inserire nel contratto di prestito.

I rossoneri hanno l’ok dei Blues per l’arrivo a titolo temporaneo con diritto di riscatto di Bakayoko. Ma il Chelsea continua a pretendere 30 milioni di euro per l’acquisizione a titolo definitivo, mentre la società di via Aldo Rossi spera ancora in uno sconto.

Superato quest’ultimo scoglio, Bakayoko potrà sbarcare nuovamente a Milanello e diventare un nuovo (vecchio) rinforzo del centrocampo di Stefano Pioli. Si va dunque verso una linea mediana a dir poco scintillante per la stagione 2020-2021.

