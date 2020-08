Milan, quinto giorno di allenamento: il report

Quinto giorno di allenamento per il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera ha lavorato sotto la pioggia. Ecco il report della giornata

Non si ferma il Milan di mister Stefano Pioli. I rossoneri sono tornati, anche quest’oggi, sui campi di Milanello, per il loro quinto giorno di lavoro. La squadra si è ritrovata alle 9.30 per la colazione prima di allenarsi sotto la pioggia.

Ecco il report dell’allenamento, riportato dal sito ufficiale del club:

Anche per via della giornata piovosa, i rossoneri hanno iniziato la fase di attivazione muscolare all’interno del campo coperto, rimanendoci per proseguire poi con alcuni esercizi focalizzati sulla forza.

Terminata la prima parte, il gruppo è uscito all’esterno, sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi, per effettuare alcune esercitazioni tecniche prima di dedicarsi al possesso palla. Per concludere, spazio alla classica partitella su campo ridotto.

