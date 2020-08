SONDAGGIO ML – Tifosi milanisti sicuri: Tonali colpo ideale

Il risultato del sondaggio lanciato da MilanLive.it nella giornata di ieri: i tifosi rossoneri vogliono Tonali a tutti i costi!

Manovre a centrocampo per il Milan. I rossoneri vogliono acquistare un rinforzo, se non addirittura due, di qualità per il reparto mediano.

La redazione di MilanLive.it nella giornata di ieri ha pubblicato un sondaggio sulla pagina Twitter dedicato proprio al mercato in entrata dei centrocampisti.

È stato chiesto ai tifosi rossoneri di indicare quale, tra i mediani più spesso accostati al Milan, sarebbe a loro parere l’acquisto ideale, quello su cui investire in vista della prossima stagione.

Vittoria schiacciante per l’opzione Sandro Tonali. Il talento del Brescia è stato indicato dal 51% dei votanti come il miglior rinforzo possibile in mezzo al campo.

Secondo posto per Tiemoué Bakayoko, che verrebbe accolto con piacere dal 37,8% dei tifosi milanisti.

Molto più indietro le piste per così dire ‘meno prestigiose’ accostate ai rossoneri: il 7,4% dei votanti ha espresso preferenza per Samuele Ricci, talento dell’Empoli. Snobbato infine il ritorno di Matteo Pessina, con il 3,8%.

⚡️MOMENTO SONDAGGIO 📊 Se doveste scegliere, chi preferireste per il centrocampo del nuovo #Milan❓ — MilanLive.it (@MilanLiveIT) August 28, 2020

