Tottenham, accordo con Doherty: Aurier verso il Milan

Il Tottenham ha trovato l’accordo con il Wolverhampton per Matt Doherty. L’arrivo del terzino irlandese potrebbe dare il via libera alla partenza di Serge Aurier.

Il Milan non molla Serge Aurier. I rossoneri al momento sono concentrati su altre trattative, ma non smettono di pensare al terzino ivoriano. Un assist importante arriva proprio dal Tottenham, che – come riporta Sky Sports Uk – ha trovato l’accordo per Matt Doherty, esterno irlandese del Wolverhampton.

Gli Spurs a questo punto potrebbero dare il via libera alla partenza di Aurier. Il Milan è alla finestra e vorrebbe prima cedere Davide Calabria. Proprio nella giornata di oggi è arrivata un’offerta del Cagliari ritenuta troppo bassa dalla dirigenza del Milan. Nel caso in cui il Milan trovasse l’accordo per la cessione del terzino cresciuto nel vivaio, a quel punto tenterebbe l’affondo per Aurier. Il Tottenham ha fatto il suo, ora la palla passa ai rossoneri.