Milan, Tonali ha detto sì: le cifre dell’affare

Tutto sull’offerta per Sandro Tonali, ormai convinto dal Milan a diventare il nuovo perno del centrocampo rossonero.

Sandro Tonali ha detto sì. Il centrocampista del Brescia si è convinto ormai ad indossare la maglia del Milan in vista della prossima stagione.

Un’ottima notizia pubblicata oggi dalla Gazzetta dello Sport, che premia il lavoro di Paolo Maldini. L’ex capitano, con il suo savoir-faire calcistico, sembra essere stato decisivo per far prendere a Tonali la via di Milanello.

L’operazione non è ancora conclusa, ma ci siamo: Tonali ha già dimenticato la proposta dell’Inter e, con l’avallo dell’agente Beppe Bozzo, sta per approvare l’offerta contrattuale del Milan.

I rossoneri inoltre avrebbero trovato la combinazione giusta anche con il Brescia. Un affare da 38 milioni complessivi che dovrebbe accontentare le richieste di Massimo Cellino: 10 milioni di prestito più 28 per il riscatto definitivo. Superata così la concorrenza delle rivali.

Tonali è un colpo che piace non poco anche alla proprietà Elliott Management. Il centrocampista fa parte di quegli acquisti di prospettiva su cui il Milan deve investire, pronti a crescere e maturare al fianco di un ‘totem’ come Zlatan Ibrahimovic. Il progetto rossonero così inizia a prendere seriamente corpo.

