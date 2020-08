Calciomercato Milan, dopo Ibra tocca a Calhanoglu: idee chiare per il turco

I prossimi giorni la dirigenza del Milan, incontrerà l’agente di Hakan Calhanoglu per discutere del rinnovo. Idee chiare per il turco

Sono i giorni di Hakan Calhanoglu. Il numero 10 turco ha un contratto in scadenza fra meno di un anno; un contratto che le parti vogliono prolungare. Come raccontato, l’agente Gordon Stipic è atteso a Milano per raggiungere un accordo per il rinnovo.

Hakan Calhanoglu è al centro del progetto rossonero. Nel post lockdown, da quando Stefano Pioli ha deciso di utilizzarlo nel suo ruolo, quello di trequartista, è cresciuto esponenzialmente.

Il turco vuole il Milan e l’ultimo indizio – il post sulla propria pagina Instagram, in cui si dice desideroso di iniziare una nuova stagione al fianco di Zlatan Ibrahimovic – è davvero eloquente.

Dopo aver risolto la questione del contratto con lo svedese, tocca dunque ad Hakan, poi sarà la volta di Donnarumma e Romagnoli, per un Milan che non può rinunciare ai suoi pilastri.

