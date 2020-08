Milan, nuovo arrivo nello staff tecnico: era all’Inter

Il Milan accoglie un nuovo elemento nello staff tecnico di Stefano Pioli. Dall’Inter arriva Giuseppe Bellistri, fitness data analyst.

Milan e Inter in questi giorni sono spesso accostate sul fronte legato a Sandro Tonali. Come riporta il Corriere dello Sport, c’è un movimento nello staff tecnico che segna un passaggio dai nerazzurri ai rossoneri. Giuseppe Bellistri, fitness data analyst, ha lasciato l’Inter per approdare al fianco di Stefano Pioli. Dopo cinque anni ad Appiano Gentile, il professionista ha scelto il Milan.

Il club rossonero dimostra ancora una volta come punti sempre a migliorarsi sotto tutti gli aspetti, curando ogni minimo dettaglio. Curare i dettagli, appunto, sarà compito di Bellistri, che leggerà i dati tecnici per migliorare le prestazioni dei giocatori.

