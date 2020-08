Milan, Rangnick: “Il Covid ha frenato la trattativa. Pioli scelta logica”

Torna ancora a parlare di Milan il manager tedesco Ralf Rangnick, che per mesi è stato vicino a diventare il nuovo allenatore rossonero.

Come dichiarato al Corriere della Sera, Rangnick ha motivazioni ben precise riguardo allo stop delle trattative: “Credo che il Covid è stato decisivo. Il Milan mi aveva contattato ad ottobre, mi hanno sorpreso per la conoscenza del mio lavoro passato. Poi c’è stata l’interruzione e con la ripresa hanno ottenuto grandi risultati, 9 vittorie e 3 pareggi”.

Alla fine Stefano Pioli ha meritato la riconferma, come sostiene onestamente Rangnick: “Confermare Pioli è stata la scelta più logica, abbiamo concordato fosse saggio non fare cambiamenti generali. Sul medio-lungo termine non so se si rivelerà azzeccata, è una risposta più complessa. Di sicuro non ho cambiato convinzioni e filosofia”.

Su Ibrahimovic: “Ammiro Ibra, che a 39 anni è ancora in grande forma fisica. Ma la mia filosofia prevede di formare i campioni, non di comprarli già fatti. I calciatori vanno cercati quando non li conosce quasi nessuno e quelli più esperti, che sono già nel club e hanno atteggiamento e mentalità convincenti, possono comunque migliorare attraverso il lavoro dello staff. Alla Red Bull abbiamo lavorato di continuo con e sugli scout. Sanno quali sono le caratteristiche che cerchiamo. Può capitare che un procuratore mi proponga un giocatore interessante, ma se è bravo davvero dovevamo già averlo notato noi”.

