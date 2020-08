Schira: “Accordo Milan-Real per Brahim Diaz, la formula”

Il Milan e il Real Madrid sono a un passo dall’accordo completo per il trasferimento di Brahim Diaz a Milanello. Presto dovrebbe arrivare la fumata bianca.

Il Milan ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic e ha praticamente chiuso per Sandro Tonali dal Brescia. Ma il calciomercato rossonero non finisce certamente qui.

Paolo Maldini sta trattando con il Real Madrid l’arrivo di Brahim Diaz. Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, i club hanno trovato l’accordo: formula del prestito con diritto di riscatto a favore dei rossoneri, ma i blancos mantengono l’opzione di riacquisto del giocatore. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli.

Il Milan da giorni sta negoziando l’approdo di Brahim Diaz alla corte di Stefano Pioli e sembra che l’intesa definitiva stia per arrivare. Maldini sta trattando anche Tiemoué Bakayoko con il Chelsea, però manca ancora l’accordo sulla cifra del riscatto del mediano francese. Le due società dialogano per giungere alla fumata bianca.

