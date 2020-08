Calciomercato Milan, Deulofeu vuole i rossoneri: idee chiare

Difficile un nuovo approdo di Gerard Deulofeu al Milan. L’attaccante esterno vorrebbe far ritorno in rossonero. La situazione

Gerard Deulofeu non ha smesso di pensare al Milan. L’esterno spagnolo ha espresso pubblicamente il desiderio di tornare a vestire la maglia rossonera ma non sarà facile, almeno nell’immediato. Maldini e Massara, che hanno apprezzato la voglia dell’ex Barcellona di tornare, hanno ribadito il concetto che Deulofeu ad oggi non è una priorità.

Sulla destra, infatti, il Milan ha in rosa già Saelemaekers, Castillejo e all’occorenza anche Paqueta. Senza dimenticare che è in arrivo Brahim Diaz. La trequarti appare dunque affollata e senza l’addio di qualcuno difficilmente potrà arrivare qualcun’altro.

Difficile che il Milan, poi, decida di investire 24 milioni di euro, la somma richiesta dal Watford. Deulofeu è dunque chiamato ad aspettare, con la speranza che il club inglese accetti modalità diverse di trasferimento nelle ultime ore di mercato.

