Ex Milan – Biglia ha scelto: resterà in Italia

Lucas Biglia ha detto sì all’offerta del club italiano che lo segue da tempo. L’accordo appare molto vicino.

Il Milan ha ripreso i lavori già dalla scorsa settimana senza Lucas Biglia. Il centrocampista argentino è uno dei pochi calciatori che ha lasciato la rosa rossonera, per scadenza di contratto.

L’argentino sta però per trovare un nuovo club in cui approdare. Si tratta del Torino, guidato dall’ex milanista Marco Giampaolo. Come riportato da Alfredopedulla.com, Biglia avrebbe detto sì all’opzione granata, visto che preferisce restare in Serie A.

Accantonate dunque le voci su un ritorno in Argentina o su un presunto trasferimento in un altro campionato europeo. Biglia vuole il Toro, che però sta ancora riflettendo se puntare forte sul classe ’86. Infatti i granata valutano anche i profili di Torreira e Petriccione per la cabina di regia.

Un matrimonio comunque vicino, visto che Biglia accetterebbe anche un contratto inferiore ai 3,5 milioni netti percepiti al Milan.

