Serie A, tutto confermato: si parte il 19 settembre

Il campionato di Serie A partirà come già previsto in passato. Lo ha deciso oggi il consiglio federale riunitosi in mattinata in sede.

Nessun cambiamento. Il Consiglio Federale riunitosi stamattina ha confermato le date di ripartenza della prossima stagione calcistica, in particolare del campionato di Serie A.

La 1.a giornata del massimo campionato si disputerà dunque tra il 19 ed il 20 settembre prossimi. Nonostante le richieste di Inter e Atalanta di posticipare l’inizio della stagione, il consiglio ha preferito confermare il tutto per evitare slittamenti e problemi di calendario.

La chiusura sarà invece il 23 maggio 2021, in linea con l’avvio del campionato Europeo a giugno prossimo. Confermata anche la data del 2 settembre per la presentazione dei calendari di Serie A 2020-2021.

