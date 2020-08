Sky – Tonali, rinnovo con il Brescia prima dell’ok al Milan: il motivo

Spunta un’indiscrezione particolare su Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 rinnoverà a breve con il Brescia.

Spunta un retroscena sul futuro di Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia, prima del trasferimento ormai certo al Milan, rinnoverà il contratto con i lombardi.

Una sorta di paradosso, visto che il centrocampista classe 2000 sta per lasciare il suo club ed approdare in maglia rossonera. Ma secondo Sky Sport riguarda un passaggio obbligato.

Il Brescia chiederà a Tonali di firmare un rinnovo contrattuale, più simbolico che altro, per questioni di scadenza. L’attuale accordo termina al giugno 2022 e, siccome il Milan prenderà il calciatore in prestito con diritto di riscatto, Massimo Cellino vuole allungare il suo contratto di un anno per evitare problemi in caso (remoto) di rientro a Brescia.

Il tutto perché il club biancoazzurro non intende avere Tonali in rosa con un contratto in scadenza l’anno successivo nel caso in cui il Milan non esercitasse il riscatto definitivo nella sessione di mercato estiva 2021.

