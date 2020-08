Dalla Spagna: respinta l’offerta del Milan per Emerson Royal

Difficilmente vedremo Emerson Royal vestire la maglia del Milan. Nonostante il club rossonero abbia effettuato dei tentativi per il terzino destro brasiliano, probabilmente non approderà a Milanello nelle prossime settimane.

Secondo le ultime notizie provenienti dalla Spagna, precisamente dal Mundo Deportivo, il Barcellona ha respinto le ultime offerte fatte sia al Milan che dall’Everton. La società di via Aldo Rossi ha proposto 18 milioni di euro e anche il prestito di Lucas Paquetà al Betis Siviglia.

Da ricordare che Emerson Royal è in prestito fino a giugno 2021 alla squadra andalusa e il Barça per interromperlo dovrebbe versare ben 9 milioni di euro. Il Barcellona ha rifiutato l’offerta del Milan, vuole 30 milioni per la cessione del terzino sudamericano. Vuole tenersi un buon margine di guadagno, dato che dovrà corrispondere una somma al Betis.

L’Everton aveva proposto un prestito biennale oneroso con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni, ma anche in questo caso dalla Catalogna è arrivato un no. Carlo Ancelotti dovrà puntare su un altro laterale destro.

